Spiegel: оборонный концерн может выкупить заводы Mercedes и Volkswagen в ФРГ

Европейский производитель военной техники KNDS рассматривает возможность покупки заводов Mercedes и Volkswagen в Германии. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, речь идет о предприятии Mercedes в Людвигсфельде и заводе Volkswagen в Оснабрюке. На этих площадках вместо гражданских автомобилей планируется организовать выпуск бронетехники.

Spiegel отмечает, что немецкая автомобильная промышленность переживает спад, тогда как оборонный сектор на фоне роста военных расходов в Европе демонстрирует подъем. KNDS, как пишет издание, намерена инвестировать около 1 млрд евро в расширение производственных мощностей в ближайшие годы для удовлетворения спроса европейских армий на танки и другую военную технику.

Ожидается, что уже в ближайшие месяцы концерн получит крупный заказ от бундесвера на поставку 3000 колесных бронемашин Boxer. «Хотя KNDS расширила производство в Мюнхене до мощности в десять Boxer в месяц, этого недостаточно для выполнения ожидаемого крупного заказа», – пишет Spiegel.

2 мая Bloomberg также сообщал, что крупнейший автомобильный порт Европы в немецком Бремерхафене модернизируют с учетом возможных военных задач. На обновление инфраструктуры направят 1,35 млрд евро. По данным агентства, часть инвестиций пойдет на усиление погрузочных мощностей для транспортировки тяжелой военной техники, включая 60-тонные танки Leopard.

