Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудили ситуацию вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию вокруг Ирана в ходе телефонного разговора 16 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Оба лидера подчеркнули важность продолжения политико-дипломатического процесса для выработки компромиссных мирных договоренностей с учетом интересов всех государств Ближнего Востока.
Также Путин и президент ОАЭ выразили удовлетворение развитием российско-эмиратского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах и договорились продолжать активные двусторонние контакты.
Кроме того, Путин поблагодарил эмиратскую сторону за содействие в решении гуманитарных вопросов, связанных с конфликтом на Украине.
В марте Путин и Аль Нахайян обсуждали по телефону эскалацию вокруг Ирана и атаки на территорию ОАЭ и ряда других арабских стран. Также лидеры затронули проблемы в сфере безопасности и влияние регионального конфликта на международную стабильность.
12 мая The Wall Street Journal сообщила, что ОАЭ атаковали Иран в период действия перемирия. Издание отмечает, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признает, была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе в начале апреля.