Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудили ситуацию вокруг Ирана

В марте Путин и Аль Нахайян обсуждали по телефону эскалацию вокруг Ирана и атаки на территорию ОАЭ и ряда других арабских стран. Также лидеры затронули проблемы в сфере безопасности и влияние регионального конфликта на международную стабильность.