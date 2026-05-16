CNY Бирж.10,616-0,89%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,53+0,02%
Политика

Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудили ситуацию вокруг Ирана

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию вокруг Ирана в ходе телефонного разговора 16 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Оба лидера подчеркнули важность продолжения политико-дипломатического процесса для выработки компромиссных мирных договоренностей с учетом интересов всех государств Ближнего Востока.

Также Путин и президент ОАЭ выразили удовлетворение развитием российско-эмиратского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах и договорились продолжать активные двусторонние контакты.

Кроме того, Путин поблагодарил эмиратскую сторону за содействие в решении гуманитарных вопросов, связанных с конфликтом на Украине.

В марте Путин и Аль Нахайян обсуждали по телефону эскалацию вокруг Ирана и атаки на территорию ОАЭ и ряда других арабских стран. Также лидеры затронули проблемы в сфере безопасности и влияние регионального конфликта на международную стабильность.

12 мая The Wall Street Journal сообщила, что ОАЭ атаковали Иран в период действия перемирия. Издание отмечает, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признает, была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе в начале апреля.

