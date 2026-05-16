Bild: спасенный с мелководья в Германии кит Тимми погиб в Северном море
Мертвый кит, обнаруженный у берегов Дании, оказался горбатым китом Тимми, который ранее несколько раз застревал на мелководье у берегов Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на Датское ведомство по охране окружающей среды.
По данным издания, личность животного удалось подтвердить после обнаружения на теле кита трекера. Ранее сообщалось, что устройство слежения при нем отсутствовало.
Тимми выпустили в Северное море 2 мая после спасательной операции. До этого кит неоднократно оказывался на мелководье у побережья Шлезвиг-Гольштейна и Мекленбурга – Передней Померании.
Министр окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании Тилль Бакхаус заявил, что многие надеялись на успешное возвращение кита в дикую природу, однако «животное не смогло воспользоваться своим шансом».
В апреле издание RND сообщало, что горбатый кит, застрявший на мелководье Балтийского моря, смог самостоятельно уплыть.