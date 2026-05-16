NYT сообщила о резком росте числа казней в Иране после прекращения огня с США

По данным иранских СМИ, 13 мая был казнен Мохаммад Аббаси, обвиненный в убийстве полицейского во время январских протестов. Кроме того, на этой неделе был казнен 29-летний студент Иранского университета науки и технологий Эрфан Шакурзаде, признанный виновным в сотрудничестве с США и израильской разведкой «Моссад».