NYT сообщила о резком росте числа казней в Иране после прекращения огня с США
Правозащитные организации фиксируют резкое увеличение числа смертных казней в Иране после прекращения огня в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные организаций и экспертов.
По данным издания, на этой неделе в Иране были казнены четыре человека по обвинениям, связанным со шпионажем и терроризмом. Правозащитники утверждают, что по многим делам не было справедливого судебного разбирательства.
Как пишет NYT, после январских антиправительственных протестов, которые были подавлены силовыми структурами, власти Ирана усилили репрессии. По словам аналитиков, ситуация усугубилась после начала ударов Израиля и США.
По данным иранских СМИ, 13 мая был казнен Мохаммад Аббаси, обвиненный в убийстве полицейского во время январских протестов. Кроме того, на этой неделе был казнен 29-летний студент Иранского университета науки и технологий Эрфан Шакурзаде, признанный виновным в сотрудничестве с США и израильской разведкой «Моссад».
NYT отмечает, что не смогла независимо подтвердить достоверность обвинений против казненных.
Массовые протесты в Иране проходили с 28 декабря. Изначально участники акций в Тегеране требовали экономической стабильности, позже к этим требованиям добавились призывы к политическим реформам. В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что иранские власти отменили казнь 800 человек.