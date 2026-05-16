Фицо: Макрон – единственный, кто подходит на роль лидера Евросоюза
Президент Франции Эммануэль Макрон подходит на роль лидера Евросоюза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети Facebook
«Если вы меня спросите, кто бы им [лидером ЕС] мог быть в данный момент, то отвечу, что единственным, кто мог бы принять на себя эту роль в ЕС, является, как понимаю, французский президент Макрон», – сказал Фицо.
Премьер Словакии раскритиковал нынешнее руководство ЕС, отдельно выразив недовольство деятельностью главы евродипломатии Каи Каллас. По словам Фицо, Евросоюзу необходимы «большие перемены», поскольку у сообщества отсутствует единая внешняя политика.
Он также заявил, что НАТО находится «в абсолютно расстроенном состоянии», и допустил, что существующая система безопасности может распасться, после чего Европе придется искать новую модель коллективной безопасности.
В апреле Макрон заявил, что сейчас США являются ненадежным союзником для Европы. Президент Франции констатировал, что в основе стратегии США не лежат европейские интересы, поэтому страны Европы должны «действовать более эффективно, чтобы укрепить нашу независимость».