Российские силы ПВО сбили 89 дронов за пять часов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 15:00 по 20:00 уничтожили 89 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.
Днем 16 мая ПВО РФ сбили 76 украинских беспилотников над регионами.
Оборонное ведомство сообщало, что средства ПВО за сутки перехватили и сбили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американских РСЗО HIMARS, а также 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Также украинские дроны атакуют Москву с полуночи 15 мая. За это время уничтожено уже более 30 беспилотников, сообщается на сайте правительства столицы.