В Техасе откроют первую в США клинику по обратному гендерному переходу для детей

В США откроют первую клинику по обратному гендерному переходу для несовершеннолетних, она расположится в штате Техас. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на генпрокурора штата Кена Пакстона.

Клинику создадут на базе Техасской детской больницы в рамках соглашения, завершившего многолетнее расследование в отношении программы помощи трансгендерным подросткам (ЛГБТ – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Больница также согласилась уволить пятерых врачей, ранее занимавшихся гендерно-аффирмативной помощью детям. В течение первых пяти лет работы новая клиника должна будет бесплатно предоставлять услуги по детранзишну – отказу от трансгендерного перехода, включая психотерапию, гормональную терапию и хирургические операции.

Пакстон заявил, что соглашение с больницей и министерством юстиции США отражает «институциональный и фундаментальный культурный сдвиг от радикальной "гендерной" идеологии».

5 марта президент США Дональд Трамп представил «закон о спасении Америки». Согласно краткому содержанию документа, опубликованному в Truth Social, в список вошли пункты об идентификации избирателей и запрете на участие трансгендеров в женских видах спорта.

