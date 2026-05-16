Собянин сообщил о еще трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Общее число дронов, пытавшихся атаковать столицу за последние сутки, достигло 35.
Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Росавиация ввела соответствующие ограничения в 14:28 мск.
В период с 15:00 по 20:00 силы ПВО уничтожили 89 украинских беспилотников. Они были сбиты над территориями Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.