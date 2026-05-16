Telegraph: в США ожидают, что ОАЭ захватят иранский остров
Ряд американских чиновников выступают за захват ОАЭ одного из ключевых иранских островов. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на бывшего высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, отвечавшего за вопросы безопасности.
По информации издания, речь идет об острове Лаван. На том, чтобы взять остров под контроль, настаивают «некоторые лица из окружения Трампа».
«Это будут эмиратские сапоги на земле вместо американских», – сказал собеседник газеты.
Остров Лаван расположен в стратегически важной зоне Персидского залива, там находится терминал для экспорта нефти и нефтепродуктов. Захват острова мог бы не только нанести экономический ущерб Тегерану, но и серьезно изменить баланс сил в регионе.
12 мая ОАЭ атаковали Иран в момент установления перемирия, сообщала The Wall Street Journal. Издание отмечало, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признал, была атака на нефтеперерабатывающий завод на Лаване в начале апреля.