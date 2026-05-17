Херсонская и Запорожская области почти полностью остались без электричества
В Херсонской области все округа полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Значительная часть Запорожской области также осталась без электричества.
Как сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники. Причиной отключения стали атаки ВСУ.
В обеих областях энергетики ведут восстановительные работы, поврежденные сети ремонтируются. Аварийные службы делают все возможное для скорейшего возвращения света в дома жителей.
В ночь на 17 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории российских регионов.