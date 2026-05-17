Из-за ограничений на полеты в Москве на запасные аэродромы отправили 51 самолет

Как сообщили в ведомстве, в аэропортах Московского региона задержаны 32 рейса на вылет – время ожидания превышает два часа. Для помощи пассажирам привлечен дополнительный персонал, все аэропортовые службы переведены на усиленный режим работы. В терминалах сохраняется спокойная обстановка, на месте дежурят инспекторы Ространснадзора.