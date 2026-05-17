«Аэрофлот» планирует восстановить рейсы из «Шереметьево» до 14:00

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует войти в штатное выполнение рейсов из аэропорта «Шереметьево» до 14:00 мск без учета временных ограничений, которые продолжают действовать в аэропортах других регионов., сообщили в пресс-службе компании в Max.

Перевозчик продолжает обслуживание пассажиров, чьи рейсы попали под ограничения, вводившиеся в аэропортах Московского авиаузла ночью и утром 17 мая. Пассажиров информируют о корректировке расписания по контактам, указанным в бронировании. В «Шереметьево» службы «Аэрофлота» работают в усиленном режиме, оказывают информационную и сервисную поддержку.

В кассах авиакомпании переоформление билетов проходит в штатном режиме, скоплений людей не фиксируется, добавили в авиакомпании.

В 4:21 мск 17 мая обломки беспилотника упали на территории аэропорта «Шереметьево». Пострадавших и разрушений нет. Обломки упали далеко от пассажирских зон и воздушных судов.

Ночью и утром из-за временных ограничений воздушного пространства в Москве 51 самолет перенаправили на запасные аэродромы.

