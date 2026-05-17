В воздушное пространство Латвии залетел неизвестный БПЛА

В мае из-за падения беспилотников в Латвии МИД республики вызвал российского временного поверенного Дмитрия Касаткина и заявил ему протест. Министерство иностранных дел Латвии заявило, что украинский конфликт несет риски безопасности для всего региона. При этом в Риге подчеркнули: страна никогда не разрешала использовать свое небо для ударов дронов по территории России.