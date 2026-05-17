В воздушное пространство Латвии залетел неизвестный БПЛА

Неизвестный беспилотник был замечен в Латвии, сообщили ВС страны в соцсети X.

Военные Латвии подняли по тревоге подразделения ПВО, которые выдвинулись в указанный район и заняли позиции. Кроме того, были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В итоге национальные вооруженные силы Латвии подтвердили, что в воздушное пространство страны залетел и покинул его один беспилотный летательный аппарат. К 08:00 латвийские военные объявили, что угроза полностью ликвидирована.

В латвийском военном ведомстве отметили, что ПВО на восточной границе усилена дополнительными подразделениями.

В мае из-за падения беспилотников в Латвии МИД республики вызвал российского временного поверенного Дмитрия Касаткина и заявил ему протест. Министерство иностранных дел Латвии заявило, что украинский конфликт несет риски безопасности для всего региона. При этом в Риге подчеркнули: страна никогда не разрешала использовать свое небо для ударов дронов по территории России.

