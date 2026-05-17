Konami ограничит доступ к серверам для геймеров из России и Белоруссии
Японский разработчик компьютерных игр Konami перестанет предоставлять свои услуги на территории России и Белоруссии. Уведомление было размещено на официальном портале Konami ID. Сервисы будут отключены с 09:00 мск 15 июня.
В компании подчеркнули, что данное решение касается исключительно пользователей из России и Белоруссии. Обслуживание в других регионах продолжится в штатном режиме без каких-либо изменений.
Konami – одна из крупнейших японских игровых корпораций, известная франшизами Metal Gear Solid, Silent Hill, Castlevania, Pro Evolution Soccer (eFootball) и Yu-Gi-Oh!
В 2026 г. в российском прокате вышел фильм «Возвращение в Сайлент Хилл». Это третий (после «Сайлент Хилл» и «Сайлент Хилл 2») фильм хоррор-франшизы, сделанной по знаменитой серии видеоигр студии Konami.