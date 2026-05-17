Гражданин Индии погиб при атаке БПЛА в Московской области
В результате атаки дронов ВСУ в Московской области погиб гражданин Индии, еще трое рабочих пострадали, сообщило посольство страны в России в соцсети X.
«Сотрудники посольства выехали на место происшествия и навестили пострадавших в больнице», – говорится в сообщении.
Дипмиссия Индии сообщила, что оказывает пострадавшим помощь и тесно взаимодействует с руководством компании, где работают пострадавшие, и местными властями.
Ранее стало известно, что три человека погибли в результате массированной атаки БПЛА на Московский регион, ранены 12 человек. В Химках, в микрорайоне Старбеево, украинский беспилотник попал в частный дом: погибла женщина. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, там обломки БПЛА попали в строящийся дом.
C полуночи 15 мая до утра 17 мая силы ПВО сбили 131 БПЛА на подлете к Москве, сообщил в 07:22 мск мэр Москвы Сергей Собянин.