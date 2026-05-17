Гражданин Индии погиб при атаке БПЛА в Московской области

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате массированной атаки БПЛА на Московский регион, ранены 12 человек. В Химках, в микрорайоне Старбеево, украинский беспилотник попал в частный дом: погибла женщина. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, там обломки БПЛА попали в строящийся дом.