Вагенкнехт: Мерц и его коалиция опасны для Германии
Канцлер Фридрих Мерц и его коалиция, которые могут разорить Германию экономически и втянуть ее в большую войну, представляют собой реальную угрозу для ФРГ. Об этом в соцсети X написала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.
Как считает Вагенкнехт, с помощью громких заявлений правительство пытается отвлечь внимание от собственных провалов в защите интересов граждан. Она предупредила, что такая тактика приводит к обратному эффекту – усилению партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Нет, Германия не стоит на пороге прихода Гитлера к власти, – подчеркнула Вагенкнехт. – Самая большая опасность для демократии – это политика, которая продолжает вести Германию к катастрофе и при этом сама ведет себя все более авторитарно и антидемократично».
Вагенкнехт заявила, что еще три года при Мерце стали бы для страны катастрофой, какими бы ни были итоги региональных выборов.
Издание Politico писало, что публичные встречи Мерца с гражданами не помогают ему восстановить рейтинг, а напротив – дают обратный эффект. Издание отмечает, что политик все чаще выглядит оторванным от реальности и теряет поддержку избирателей.
Politico связывает падение популярности канцлера с его неспособностью наладить контакт с избирателями. Согласно опросу DeutschlandTrend, работой правящей коалиции недовольны 86% немцев. Лишь 24% респондентов считают, что Мерц способен улучшить экономическую ситуацию в стране.
Мерц ранее заявил, что Россия представляет непосредственную опасность для Европы. По его словам, европейские страны, включая ФРГ, вынуждены тратить миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны Москвы.