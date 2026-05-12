Politico: попытки Мерца восстановить популярность оборачиваются против него
Попытки канцлера Германии Фридриха Мерца восстановить популярность через публичные встречи с гражданами приводят к обратному эффекту. Об этом пишет Politico, проанализировав недавние мероприятия.
Как отмечает издание, Мерц ездит по стране, пытаясь убедить немцев, что Германия находится на верном пути. Но эти мероприятия «не сопровождаются успехом». По оценке Politico, канцлер все чаще выглядит оторванным от реальности и теряет поддержку части электората.
Одним из примеров издание называет встречу Мерца с жителями города Зальцведель в федеральной земле Саксония-Анхальт. По данным Politico, участники мероприятия активно задавали канцлеру вопросы о росте цен на энергоносители, медицинское страхование и других насущных проблемах.
Особое внимание вызвал диалог Мерца с женщиной, заявившей, что у нее последняя стадия рака кожи и она не сможет позволить себе собственные похороны. Она спросила канцлера, почему правительство сокращает медицинские льготы, одновременно обсуждая повышение зарплат министров.
В ответ Мерц резко отверг эти утверждения, не сказав ни слова понимания или утешения. «Никто и никогда – ни разу – не рассматривал возможность повышения зарплат членов федерального правительства. Ни разу. Все остальное – ложные утверждения», – сказал канцлер.
Politico отмечает, что хотя заявления женщины о повышении зарплат были недостоверными, «бесчувственная» реакция Мерца вызвала новую волну критики в его адрес.
Издание связывает падение популярности канцлера с его неспособностью наладить контакт с избирателями. Согласно опросу DeutschlandTrend, работой правящей коалиции недовольны 86% немцев. Лишь 24% респондентов считают, что Мерц способен улучшить экономическую ситуацию в стране.
Politico также отмечает, что трудности Мерца способствуют росту популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая, по ряду опросов, уже опережает правящий Христианско-демократический союз (ХДС).
10 мая стало известно, что кандидат от АдГ Рене Штадткевиц впервые выиграл выборы мэра в Бранденбурге. На досрочных выборах в городе Цеденик он набрал 58,4% голосов.