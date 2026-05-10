Кандидат от АдГ впервые выиграл выборы мэра в Бранденбурге
В городе Цеденик (земля Бранденбург, севернее Берлина) на досрочных выборах победил кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Штадткевиц, набрав 58,4% голосов. Об этом сообщает издание Welt.
Это первый случай в Бранденбурге, когда представитель АдГ избран на должность штатного мэра. Конкуренты Штадткевица получили значительно меньше: кандидат от Свободной демократической партии (FDP) Стефан фон Хундельсхаузен – 28,6%, беспартийный Вольф-Гернот Рихардт – 7,8%, кандидат от Партии прогресса Деннис Лацке – 5,2%.
Штадткевиц ранее был депутатом бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине, в 2010 г. вышел из партии и основал партию Die Freiheit («Свобода»), которую возглавлял до 2013 г. В 2024 г. он стал членом АдГ.
Предыдущий мэр Цеденика Александр Кречмар (беспартийный) был досрочно отстранен от должности – он выиграл второй тур выборов в марте 2025 г., но уже через 11 дней после вступления в должность ушел на больничный и не вернулся к работе. С тех пор обязанности мэра исполняет его заместитель Марко Кальмутцке.
АдГ, основанная в 2013 г. как евроскептическое движение, в последние годы значительно укрепила свои позиции на федеральном и региональном уровнях в Германии. Успех связывают с недовольством части избирателей миграционной политикой правительства ФРГ, переходом к «зеленой» энергетике и экономической нестабильностью. На выборах в ландтаги восточногерманских земель в 2024–2025 гг. АдГ неоднократно занимала первые места, получив статус «партии народного протеста».
Победа Штадткевица на выборах мэра Цеденика стала первым случаем избрания кандидата от АдГ на должность главы города в Бранденбурге, что подтверждает растущее влияние партии на муниципальном уровне. По общенациональным опросам поддержка АдГ в 2026 г. стабильно превышает 20%, что делает ее одной из самых популярных политических сил в восточных землях Германии.