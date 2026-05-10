Кандидат от АдГ впервые выиграл выборы мэра в Бранденбурге

Предыдущий мэр Цеденика Александр Кречмар (беспартийный) был досрочно отстранен от должности – он выиграл второй тур выборов в марте 2025 г., но уже через 11 дней после вступления в должность ушел на больничный и не вернулся к работе. С тех пор обязанности мэра исполняет его заместитель Марко Кальмутцке.