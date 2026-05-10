Канцлер ФРГ назвал Россию предполагаемой угрозой для европейских стран
Россия представляет непосредственную опасность для Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова приводит Reuters. Мерц заявил, что европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России.
Канцлер заявил 9 мая о том, что Европа хочет сохранить функциональность альянса НАТО, несмотря на разногласия с Соединенными Штатами, которые обострились из-за войны с Ираном.
«Мы действительно хотим сохранить этот альянс живым для будущего», – заявил Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Он также отметил, что Швеция и Финляндия укрепили европейскую составляющую альянса.
Мерц заявил, что главная проблема заключается не в численности войск, а в «единстве целей», и что сильная европейская составляющая НАТО отвечает интересам США.
«Мы сохраняем и очень заинтересованы в том, чтобы американская армия и американские военные были на нашей стороне, – сказал он. – Так что это то, что у нас есть общего, и мы сейчас пытаемся этого достичь».
Мерц 27 апреля выразил разочарование действиями США и Израиля в отношении Ирана. Президент США Дональд Трамп в ответ раскритиковал канцлера, заявив, что ему следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны и урегулировании конфликта на Украине. После этого США начали процесс вывода около 5000 американских военнослужащих с полигона Графенвер в Германии.