Прокурор рассказала о продолжении расследования в отношении Дурова во Франции

Французские следователи продолжают расследование дела против основателя Telegram Павла Дурова, передает радио RTL со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.

«Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу», – сказала она (цитата по ТАСС).

Беко не назвала примерные сроки завершения расследования и начала рассмотрения дела в суде.

20 апреля Дуров заявлял, что против него во Франции идут расследования по «дюжине обвинений», каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

Дело против Дурова было возбуждено во Франции в 2024 г. Его задержали в конце августа 2024 г. по подозрению в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях, после допроса отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия. Позже ему разрешили покинуть страну.

