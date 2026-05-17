Прокурор рассказала о продолжении расследования в отношении Дурова во Франции
Французские следователи продолжают расследование дела против основателя Telegram Павла Дурова, передает радио RTL со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.
«Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу», – сказала она (цитата по ТАСС).
Беко не назвала примерные сроки завершения расследования и начала рассмотрения дела в суде.
20 апреля Дуров заявлял, что против него во Франции идут расследования по «дюжине обвинений», каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения.
Дело против Дурова было возбуждено во Франции в 2024 г. Его задержали в конце августа 2024 г. по подозрению в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях, после допроса отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия. Позже ему разрешили покинуть страну.