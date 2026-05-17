Прокурор рассказала о продолжении расследования в отношении Дурова во Франции

Дело против Дурова было возбуждено во Франции в 2024 г. Его задержали в конце августа 2024 г. по подозрению в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях, после допроса отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия. Позже ему разрешили покинуть страну.