Дуров заявил о расследовании против него во Франции по «дюжине обвинений»
Во Франции идет расследование в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова, он проходит по более чем «дюжине обвинений» с возможным наказанием до 10 лет тюрьмы по каждому из них. Об этом заявил сам бизнесмен в Telegram-канале.
«Я нахожусь под <...> расследованием во Франции: более дюжины обвинений, каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения», – написал он. Так Дуров прокомментировал отказ Минюста США в помощи Франции в рамках расследования против компании X.
По словам сооснователя Telegram, сейчас во Франции используют уголовное преследование для подавления свободы слова и конфиденциальности, поэтому руководство страны в лице президента Эммануэля Макрона теряет легитимность.
В феврале Дуров уже высказывался о свободе во Франции на фоне обысков в офисах X. Он отмечал, что это единственная страна в мире, которая уголовно наказывает соцсети, предоставляющие людям свободу. «Не заблуждайтесь: это не свободная страна», – добавил Дуров. Прокуратура Парижа 3 февраля сообщила, что обыски были организованы отделом по борьбе с киберпреступностью. Расследование началось в январе 2025 г.
В конце августа 2024 г. сооснователя Telegram задержали в Париже из-за проблем с модерацией Telegram. Его подозревали в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях, после допроса отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия. В июне 2025 г. Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что обвинения против него являются «нелепыми».