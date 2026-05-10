Политика

Дуров: Франция занимается тем же, в чем обвиняет Маска

Прокуратура Франции предъявляет соцсети X и ее владельцу Илону Маску те же обвинения в правонарушениях, которые совершает французское правительство, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

В числе обвинений называются незаконный сбор персональных данных и их обработка без должной защиты. Также фигурирует извлечение данных из автоматизированных систем и нарушение тайны электронных коммуникаций.

Дуров написал, что французское правительство находится в панике. По его словам, власти знают о грядущих политических изменениях в 2027 г., которые раскроют их преступления. Дуров считает, что правительство пытается заставить замолчать платформы для свободы слова под любым предлогом.

21 апреля Дуров заявил, что Францию ждут утечки куда более масштабные, чем произошло с национальным агентством страны по выпуску и хранению личных документов (ANTS). Он отметил, что в той ситуации случилась утечка имен, адресов, электронных адресов и номеров телефонов 19 млн человек.

