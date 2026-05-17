Haaretz сообщило о секретном ордере МУСа на арест официальных лиц Израиля
В Международном уголовном суде (МУС) запросили ордер на арест нескольких официальных лиц Израиля. Об этом сообщило израильское издание Haaretz со ссылкой на источник в суде.
Речь идет о расследовании в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, министра по делам поселений Орит Струк и двух офицеров Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Официально о выдаче ордеров пока не сообщали. По словам профессора международного публичного права Тель-авивского университета Элиава Либлиха, Римский статут не обязывает суд уведомлять подозреваемых о наличии ордера на их арест.
В ноябре 2024 г. Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Оба политика подозревались в преступлениях против человечности и военных преступлениях в связи с боевыми действиями в секторе Газа.
Также премьер-министр является фигурантом дела о коррупции в Израиле. По данным следствия, он получил сигары и шампанское на несколько десятков тысяч долларов в обмен на помощь в делах одного из миллиардеров.