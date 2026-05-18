ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

В ночь на 18 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ответ на террористические атаки со стороны Киева, сообщило Минобороны РФ в Мах.

Российская армия атаковала высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками. Кроме украинского ВПК, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которая используется вооруженными силами Украины, а также по военным аэродромам.

В оборонном ведомстве заявили, что цели удара были достигнуты и назначенные объекты поражены.

В ночь на 17 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 556 украинских беспилотников самолетного типа над территорией российских регионов. С 7:00 до 9:00 мск было нейтрализовано еще 30 украинских дронов.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попадании беспилотников, по предварительным данным, ранено 12 человек – пострадала смена строителей возле проходной МНПЗ. Технология завода при этом не была нарушена.

