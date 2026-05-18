Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он обозначит тему, как это обычно делает», – пояснил представитель Кремля.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза прошло 8 мая. Тогда одной из ключевых тем стала атака Украины на региональный центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Президент назвал такие действия актом террористического характера.
Путин отмечал, что удар мог повлиять на безопасность гражданского авиасообщения, однако трагических последствий удалось избежать благодаря действиям диспетчеров.
Вице-премьер Виталий Савельев, участвовавший в совещании, сообщал, что ВСУ нанесли по авиацентру три удара. По его словам, жертв удалось избежать, а персонал был оперативно эвакуирован в бомбоубежище.