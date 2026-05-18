Песков рассказал, кто поедет в Китай вместе с Путиным
Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в Китай с визитом отправятся все профильные вице-премьеры, министры, а также руководители государственных и частных компаний, которые работают в КНР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
На вопрос, будет ли российский состав уступать американскому, который был в КНР вместе с президентом США Дональдом Трампом, Песков ответил, что Москва по составу делегации ни с кем не соревнуется.
«Мы развиваем свои самостоятельные весьма и весьма многоплановые отношения с Китайской Народной Республикой, которые мы и наши китайские друзья называем отношениями привилегированного особенного стратегического партнерства», – добавил он.
Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, дальнейшее углубление стратегического партнерства, а также ключевые международные и региональные вопросы.
Трамп был в КНР с 13 по 15 мая. Трамп назвал свой визит в Китай крайне успешным. По словам американского лидера, сторонам удалось решить важные вопросы. Си Цзиньпин охарактеризовал визит как исторический и знаковый. Он отметил, что приезд Трампа в Китай в очередной раз доказывает, что две державы могут сосуществовать мирно и это соответствует интересам обоих народов.