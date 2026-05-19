Путин обратился к гражданам Китая перед визитом в Пекин
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Китайской Народной Республики (КНР) в преддверии официального визита в Пекин. Видеообращение главы российского государства опубликовал Кремль.
Путин отметил беспрецедентный уровень российско-китайских отношений, атмосферу взаимопонимания и доверия, готовность сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах. По его словам, обе страны уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены.
«То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров», – сказал президент РФ.
Российский лидер также обратил внимание на увеличение российско-китайского товарооборота, который «давно превысил» отметку в $200 млрд, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в национальных валютах.
19–20 мая Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин, что станет его первой зарубежной поездкой в 2026 г. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.