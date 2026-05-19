Каллас пригрозила поддерживающим РФ и Иран странам лишением помощи ЕС
Развивающиеся страны, поддерживающие Россию или Иран, могут лишиться помощи Евросоюза (ЕС). Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит Euractiv.
В случае если партнер поддерживает какую-то из этих двух стран, ему следует «быть гибким, чтобы мы могли скорректировать наше взаимодействие», заявила Каллас.
Глава евродипломатии не уточнила, каким образом новая гибкость будет учитываться в политике.
17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью Павлу Зарубину, что в интересах Каллас не быть переговорщиком с Россией. По его словам, «ей легко не придется». Представитель Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что переговорщиком в целом может быть кто угодно, «кто не успел наговорить много всего плохого».
В конце апреля Каллас заявляла, что Брюссель не вернется к обычному ведению дел с Россией после окончания украинского конфликта. По ее словам, дополнительные санкции, международная изоляция и запрет на въезд в ЕС для российских бывших солдат – «ключевые элементы» ответа на продолжающиеся боевые действия.