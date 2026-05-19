Каллас пригрозила поддерживающим РФ и Иран странам лишением помощи ЕС

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью Павлу Зарубину, что в интересах Каллас не быть переговорщиком с Россией. По его словам, «ей легко не придется». Представитель Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что переговорщиком в целом может быть кто угодно, «кто не успел наговорить много всего плохого».