Рябков: нет предпосылок для возобновления стратегического диалога РФ и США
Предпосылок для возобновления полноценного стратегического диалога между Россией и США сейчас нет. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Так дипломат ответил на вопрос о возможности новых консультаций Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.
«Предпосылки для возобновления комплексного и продуктивного российско-американского стратдиалога в настоящий момент не просматриваются», – сказал Рябков.
19 мая Рябков также заявлял, что в ряде европейских столиц усиливается «эскалационный нарратив» о якобы приближающейся войне высокой интенсивности с Россией. Дипломат отметил, что подобная риторика способствует росту напряженности. Он считает, что заявления в Европе о России могут привести к «лобовой сшибке», последствия которой будут носить катастрофический характер.
18 мая в МИД РФ заявляли, что контакты между Россией и США продолжаются. Замглавы ведомства Михаил Галузин отмечал, что стороны поддерживают диалог, в том числе по украинской тематике.