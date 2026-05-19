Рябков: нет предпосылок для возобновления стратегического диалога РФ и США

19 мая Рябков также заявлял, что в ряде европейских столиц усиливается «эскалационный нарратив» о якобы приближающейся войне высокой интенсивности с Россией. Дипломат отметил, что подобная риторика способствует росту напряженности. Он считает, что заявления в Европе о России могут привести к «лобовой сшибке», последствия которой будут носить катастрофический характер.