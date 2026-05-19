Единороссам посоветовали сохранять прямой диалог с людьми

13 мая «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что перед выборами в Госдуму 2026 г. «Единая Россия» смягчает политическую риторику, смещая акцент с запретительных инициатив на предложения с позитивной повесткой. По данным собеседников, депутатам рекомендовано продвигать инициативы, связанные не с ограничениями, а с расширением возможностей для граждан. Источники отмечали, что такой подход связан с усталостью общества от запретительной повестки.