PLZL2 073,2-0,82%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%RGBITR781,7-0,11%
Единороссам посоветовали сохранять прямой диалог с людьми

«Единой России» необходимо сохранять прямой и честный диалог с избирателями для успешного проведения выборов и получения поддержки граждан. Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на отчетно-программном форуме московского отделения партии.

По его словам, важнейшим этапом текущей кампании стало предварительное голосование, в ходе которого партия определяет кандидатов для участия в выборах в Госдуму, законодательные собрания и административные центры.

«У нас очень серьезный и напряженный в этом году единый день голосования. И, конечно, для того, чтобы получить результат, необходимо очень четко и организованно провести избирательную кампанию», – сказал Якушев.

Якушев также поблагодарил московское отделение партии за работу, отметив, что его опыт служит ориентиром для партийных структур в других регионах страны.

Отдельно секретарь генсовета обратился к участникам спецоперации, которые участвуют в предварительном голосовании, а затем будут претендовать на получение мандатов. «Мы должны сделать все, чтобы это политическое испытание они прошли достойно», – заявил Якушев, отметив, что внутри партии для таких кандидатов действует система наставничества.

13 мая «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что перед выборами в Госдуму 2026 г. «Единая Россия» смягчает политическую риторику, смещая акцент с запретительных инициатив на предложения с позитивной повесткой. По данным собеседников, депутатам рекомендовано продвигать инициативы, связанные не с ограничениями, а с расширением возможностей для граждан. Источники отмечали, что такой подход связан с усталостью общества от запретительной повестки.

