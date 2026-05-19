Единороссам посоветовали сохранять прямой диалог с людьми
«Единой России» необходимо сохранять прямой и честный диалог с избирателями для успешного проведения выборов и получения поддержки граждан. Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на отчетно-программном форуме московского отделения партии.
По его словам, важнейшим этапом текущей кампании стало предварительное голосование, в ходе которого партия определяет кандидатов для участия в выборах в Госдуму, законодательные собрания и административные центры.
«У нас очень серьезный и напряженный в этом году единый день голосования. И, конечно, для того, чтобы получить результат, необходимо очень четко и организованно провести избирательную кампанию», – сказал Якушев.
Якушев также поблагодарил московское отделение партии за работу, отметив, что его опыт служит ориентиром для партийных структур в других регионах страны.
Отдельно секретарь генсовета обратился к участникам спецоперации, которые участвуют в предварительном голосовании, а затем будут претендовать на получение мандатов. «Мы должны сделать все, чтобы это политическое испытание они прошли достойно», – заявил Якушев, отметив, что внутри партии для таких кандидатов действует система наставничества.
13 мая «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что перед выборами в Госдуму 2026 г. «Единая Россия» смягчает политическую риторику, смещая акцент с запретительных инициатив на предложения с позитивной повесткой. По данным собеседников, депутатам рекомендовано продвигать инициативы, связанные не с ограничениями, а с расширением возможностей для граждан. Источники отмечали, что такой подход связан с усталостью общества от запретительной повестки.