NVTK1 136,8+0,11%CNY Бирж.00%IMOEX2 663,48-0,18%RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,20%RGBITR782,22+0,03%
Политика

Путин: товарооборот России и Китая вырос более чем в 30 раз за четверть века

За четверть века товарооборот России и Китая вырос более чем в 30 раз. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговорах двух стран в узком составе в Доме народных собраний в Пекине.

По словам Путина, даже в условиях неблагоприятных внешних факторов взаимодействие России и КНР демонстрирует высокую динамику.

«Уже несколько лет подряд [товарооборот] уверенно превышает отметку в $200 млрд», – отметил он.

Путин прилетел в Китай с официальным визитом поздним вечером 19 мая. У трапа самолета его встретил глава министерства иностранных дел Китая Ван И. 20 мая проходит основная программа визита Путина в КНР. Она включает переговоры в узком и расширенном форматах в Доме народных собраний. Предполагается подписание около 40 документов и совместное заявление лидеров. 

