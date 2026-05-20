Путин: товарооборот России и Китая вырос более чем в 30 раз за четверть века
За четверть века товарооборот России и Китая вырос более чем в 30 раз. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговорах двух стран в узком составе в Доме народных собраний в Пекине.
По словам Путина, даже в условиях неблагоприятных внешних факторов взаимодействие России и КНР демонстрирует высокую динамику.
«Уже несколько лет подряд [товарооборот] уверенно превышает отметку в $200 млрд», – отметил он.
Путин прилетел в Китай с официальным визитом поздним вечером 19 мая. У трапа самолета его встретил глава министерства иностранных дел Китая Ван И. 20 мая проходит основная программа визита Путина в КНР. Она включает переговоры в узком и расширенном форматах в Доме народных собраний. Предполагается подписание около 40 документов и совместное заявление лидеров.