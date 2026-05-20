Си на встрече с Путиным заявил о разгуле гегемонии в мире
В условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в рамках переговоров с президентом России Владимиром Путиным в узком составе.
При этом, по словам Си, «стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народов и веянием времени». Председатель КНР заявил, что Китай и Россия, как постоянные члены Совбеза ООН и важные мировые державы, должны «с учетом долгосрочных интересов добиться национального возрождения путем продвижения всеобъемлющего стратегического взаимодействия более высокого качества, построить более справедливую и разумную систему глобального управления».
Путин на встрече назвал Договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве основой для развития сотрудничества по всем направлениям.
Президент РФ находится с официальным визитом в Китае с вечера 19 мая. Основная программа его визита проходит 20 мая. Она включает переговоры в узком и расширенном форматах в Доме народных собраний.