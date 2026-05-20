РФ и КНР поддержали продление Договора о дружбе и сотрудничестве

В Доме народных собраний в Пекине проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. На встрече российский лидер назвал Договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве основой для развития сотрудничества по всем направлениям.