РФ и КНР поддержали продление Договора о дружбе и сотрудничестве
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китайской Народной Республикой (КНР) будет продлен. Об этом пишет «Синьхуа».
В Доме народных собраний в Пекине проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. На встрече российский лидер назвал Договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве основой для развития сотрудничества по всем направлениям.
Визит Путина в Китай, приуроченный к 25-летию заключения Договора, начался поздним вечером 19 мая. 20 мая проходит основная программа его визита, включающая переговоры в узком и расширенном форматах. В российскую делегацию включены вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса. Ожидается подписание около 40 документов. Лидеры сделают совместное заявление. Визит Путина завершится церемонией открытия перекрестных годов образования.