В Пекине начались переговоры делегаций России и Китая в расширенном составе
Российско-китайские переговоры в расширенном формате начались в Доме народных собраний в Пекине. В делегацию РФ входят вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса.
Перед этим в Пекине завершились переговоры двух лидеров в узком формате. По словам Путина, отношения двух стран вышли на беспрецедентный уровень. Договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, к 25-летию которого приурочен визит российского лидера, Путин назвал основой для развития сотрудничества по всем направлениям. По данным «Синьхуа», Договор будет продлен.
Визит Путина в Китай начался 19 мая и стал первой зарубежной поездкой российского лидера в 2026 г. Основная программа визита, проходит 20 мая. По итогам переговоров предполагается подписание около 40 документов. Лидеры сделают совместное заявление. Визит Путина завершится церемонией открытия перекрестных годов образования.