В Пекине начались переговоры делегаций России и Китая в расширенном составе

Перед этим в Пекине завершились переговоры двух лидеров в узком формате. По словам Путина, отношения двух стран вышли на беспрецедентный уровень. Договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, к 25-летию которого приурочен визит российского лидера, Путин назвал основой для развития сотрудничества по всем направлениям. По данным «Синьхуа», Договор будет продлен.