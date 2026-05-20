CNY Бирж.10,467+1,13%VEON-RX63,5+0,95%CHKZ16 950-0,29%IMOEX2 641,78-0,81%RTSI1 167,33-0,81%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,73-0,03%
Главная / Политика /

ВС РФ отработали высшую готовность ядерных подразделений

Вооруженные силы России отработали практические мероприятия по приведению соединений и воинских частей, отвечающих за применение ядерного оружия, в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Боеприпасы с ядерными зарядами были доставлены в полевые хранилища, расположенные в позиционных районах ракетных бригад.

Личный состав ракетных подразделений решил учебно-боевые задачи по получению спецбоеприпасов для комплекса «Искандер-М», оснащению ими ракет-носителей и скрытному выдвижению в заданный позиционный район для подготовки пусков ракет.

Всего к учению было привлечено более 64 000 военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружения и военной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь – атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения. Также в ходе учения были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия в Белоруссии.

C 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По данным Минобороны, к учениям привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

