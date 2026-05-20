ВС РФ отработали высшую готовность ядерных подразделений

Всего к учению было привлечено более 64 000 военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружения и военной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь – атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения. Также в ходе учения были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия в Белоруссии.