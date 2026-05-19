Минобороны проведет учения ядерных сил России 19–20 мая

Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) разместили в Белоруссии весной 2023 г. по просьбе Минска. Президент России Владимир Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, передающими ядерное оружие своим союзникам. В мае 2024 г. Россия начала учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил, а Александр Лукашенко анонсировал совместные с РФ тренировки с ТЯО, размещенным в стране. В сентябре 2025 г. союзные государства в ходе совместных учений «Запад-2025» отработали применение ядерного оружия и комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».