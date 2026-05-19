CNY Бирж.10,41-1,9%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,35-0,18%RTSI1 159,67-0,18%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,19-0,04%
Главная / Политика /

Минобороны проведет учения ядерных сил России 19–20 мая

Ведомости

C 19 по 21 мая Россия проведет учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, к учениям привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В Минобороны уточнили, что в учениях примут участие более 64 000 военнослужащих и свыше 7800 единиц вооружения и военной техники. Среди них – более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе восемь стратегических ракетных подводных крейсеров.

Будут также отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

18 мая Минобороны Белоруссии сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В тренировке участвуют подразделения ракетных войск и авиации. Совместно с российской стороной планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению.

Основной упор сделан на скрытность, перемещение на большие расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств. В Минобороны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе.

Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) разместили в Белоруссии весной 2023 г. по просьбе Минска. Президент России Владимир Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, передающими ядерное оружие своим союзникам. В мае 2024 г. Россия начала учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил, а Александр Лукашенко анонсировал совместные с РФ тренировки с ТЯО, размещенным в стране. В сентябре 2025 г. союзные государства в ходе совместных учений «Запад-2025» отработали применение ядерного оружия и комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».

