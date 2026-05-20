Си Цзиньпин: товарооборот между РФ и КНР вырос на 20% за четыре месяца 2026 года
Товарооборот между Россией и Китаем за январь – апрель 2026 г. вырос на 20%. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Китайский лидер отметил рост товарооборота, несмотря на непростые внешние условия.
Путин в ходе переговоров двух стран в узком составе в Доме народных собраний также сообщил, что за четверть века товарооборот РФ и Китая вырос более чем в 30 раз. По словам главы российского государства, даже в условиях неблагоприятных внешних факторов взаимодействие России и КНР демонстрирует высокую динамику.
Путин и Си Цзиньпин по результатам переговоров в Пекине подписали совместное заявление об укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. По итогам переговоров лидеров в узком и расширенном составах планируется подписание около 40 документов.
На переговорах в узком формате главы государств договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, заключенном 25 лет назад.
По итогам 2024 г. товарооборот между Россией и Китаем достиг $245 млрд. Это на 67% больше, чем в 2021 г. Российский экспорт вырос на 91,4%, а китайский – на 45,6%. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков 18 мая говорил, что по итогам 2025 г. товарооборот стран составил $240 млрд.