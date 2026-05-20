Великобритания ввела запрет на услуги для морских перевозок российского СПГ

Великобритания ввела запрет на услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил премьер-министр королевства Кир Стармер. Его цитирует The Independent.

«Они вводятся поэтапно, так же, как и предыдущие режимы санкций», – сказал премьер в парламенте в ответ на обвинения в смягчении санкций в отношении России.

Новый запрет вступил в силу 19 мая, уточнил Стармер. Он заявил, что лидер консерваторов Кеми Баденок искажает позицию правительства, если считает, что санкции отменяются.

19 мая Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Согласно документу, санкционные ограничения против России не распространяются на переработанные нефтепродукты при соблюдении определенных товарных кодов.

Лицензия вступает в силу с 20 мая и носит бессрочный характер, однако предусматривает периодический пересмотр.

