Трамп заявил, что мог бы стать премьер-министром Израиля
Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что после своего нынешнего срока может попробовать стать премьер-министром Израиля. Об этом он рассказал в разговоре с представителями СМИ, видеозапись опубликовал журналист Ник Сортор в соцсети Х.
«Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы баллотироваться в премьер-министры», – сказал он.
С 28 февраля США и Израиль ведут операцию против Ирана, боевые действия сейчас остановлены в рамках временного перемирия для проведения переговоров. Трамп говорил, что именно Соединенные Штаты «заставил Израиль действовать».
17 мая Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана.
В тот же день стало известно, что США представили Ирану новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов. Вашингтон отказался выплачивать Тегерану какие-либо военные репарации и потребовал вывезти из Ирана 400 кг обогащенного урана для передачи США, а также требует разрешить работу только одного ядерного объекта на территории республики. Иран же передал США свои условия, которые не устроили американскую сторону, на фоне чего Трамп неоднократно угрожал возобновить бомбардировки.