Трамп заявил, что мог бы стать премьер-министром Израиля

В тот же день стало известно, что США представили Ирану новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов. Вашингтон отказался выплачивать Тегерану какие-либо военные репарации и потребовал вывезти из Ирана 400 кг обогащенного урана для передачи США, а также требует разрешить работу только одного ядерного объекта на территории республики. Иран же передал США свои условия, которые не устроили американскую сторону, на фоне чего Трамп неоднократно угрожал возобновить бомбардировки.