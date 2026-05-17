Нетаньяху обсудил с Трампом ситуацию вокруг Ирана
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, пишет журналист Axios Барак Равид в X. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана.
«Нетаньяху провел беседу с Трампом и обсудил с ним войну в Иране», – говорится в сообщении.
Нетаньяху до этого анонсировал разговор с Трампом. Он говорил, что также «выслушает его [Трампа] впечатления от поездки в Китай».
Сейчас США и Израиль находятся в состоянии войны с Ираном. В апреле стороны договорились о прекращении огня для проведения переговоров в Пакистане. На 17 мая Вашингтон и Тегеран еще не пришли к соглашению. Одновременно с этим продолжается двусторонняя блокировка Ормузского пролива – закрытой акваторию поддерживают как иранские, так и американские силы.
17 мая стало известно, что США представили Ирану новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов. Вашингтон отказался выплачивать Тегерану какие-либо военные репарации и потребовал вывезти из Ирана 400 кг обогащенного урана для передачи США, а также требует разрешить работу только одного ядерного объекта на территории Исламской Республики.