Главная / Политика /

Трамп заявил, что «хорошо ладит» с Путиным и Си

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что смотрел трансляцию визита президента России Владимира Путина в Китай и его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Думаю, это хорошо. Я хорошо лажу с ними обоими», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает о встрече двух лидеров.

При этом американский лидер сравнил церемонию визита Путина с собственным визитом в Китай. «Не знаю, была ли церемония такой же впечатляющей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы их превзошли», – заявил Трамп.

20 мая пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что имеет смысл сравнивать не церемонии приветствия президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а содержание этих встреч. По словам Пескова, содержание не всегда просто сравнить, так как не все находится на поверхности.

