Песков: российская сторона обсудит с китайской контакты США и КНР в ходе визита

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. На следующий день он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи президент США назвал прошедший день фантастическим и поблагодарил китайского лидера за «великолепный прием, какого еще не было». Переговоры он охарактеризовал как чрезвычайно позитивные и продуктивные. Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также международной и региональной повестки.