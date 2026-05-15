Политика

Песков: российская сторона обсудит с китайской контакты США и КНР в ходе визита

Ведомости

Москва и Пекин обменяются мнениями о тех контактах, которые состоялись у китайцев с американцами, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ. Из первых рук, мы надеемся, получим эту информацию, когда будем в Китае», – сказал он.

Песков заявил, что диалог на высшем уровне первой и второй экономик мира становится предметом для особого внимания для всех стран мира, и Россия не стала исключением.

Визит Путина в Китай должен состояться совсем скоро. Москва и Пекин еще не делали официальных заявлений, когда именно. По словам Пескова, приготовления к этому уже завершены.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. На следующий день он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи президент США назвал прошедший день фантастическим и поблагодарил китайского лидера за «великолепный прием, какого еще не было». Переговоры он охарактеризовал как чрезвычайно позитивные и продуктивные. Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также международной и региональной повестки.

