Политика

Путин вручил государственные награды

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды. Церемония прошла в Кремле в Екатерининском зале.

«Сердечно поздравляю всех, дорогие друзья, всех, кому будут вручены сейчас государственные награды. Вы сильные, щедрые, смелые люди», – сказал глава государства.

Эндокринолог Иван Дедов был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного за вклад в теорию и клиническую практику. Звание «Мать-героиня» получила москвичка Ольга Лобовая, которая вместе с мужем, православным священников, воспитывает 11 детей.

Золотые звезды Героев России были вручены участникам спецоперации подполковнику Ивану Берестовскому и зампредседателя правительства ДНР Илье Емельянову. Георгиевским крестом первой степени отметили военнослужащих Николя Куменова и Евгения Рочева. Звания Героев России посмертно получили Василий Марзоев и Александр Резанов.

Героями Труда стали гендиректор конструкторского бюро морской техники «Рубин» в Санкт-Петербурге Игорь Вильнит и возглавляющий Общественное телевидение России Виталий Игнатенко. Звезду Героя и почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации» получил Александр Горбунов.

Предыдущий раз Путин принимал участие в такой церемонии 9 декабря, в День героев Отечества. Тогда в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим особое мужество и доблесть в зоне спецоперации. Всего в торжественном мероприятии приняли участие более 200 человек.

