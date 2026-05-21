За пять часов средства ПВО сбили 101 беспилотник над регионами РФ
В период с 15:00 по 20:00 средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 101 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.
21 мая днем дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву.