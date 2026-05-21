При обрушении дома в исторической части Феса в Марокко погибли 14 человек

При обрушении жилого дома в исторической части города Фес в Марокко погибли 14 человек. Об этом сообщил портал Hespress. По данным издания, пятиэтажный жилой дом обрушился в районе Айн ан-Накби округа Джнан аль-Уард в ночь на 21 мая. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.