Комплекс Typhon будет развернут в Японии на время совместных учений с США

Американский ракетный комплекс Typhon будет временно развернут в Японии во время совместных учений с США, которые пройдут летом и осенью 2026 г. Об этом сообщили в посольстве Японии в РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ситуация в сфере безопасности вокруг Японии становится все более напряженной. В этих условиях Токио считает необходимым укреплять потенциал сдерживания и реагирования в рамках японо-американского альянса для предотвращения возможных вооруженных угроз.

В связи с этим с 22 июня по 1 июля пройдут совместные учения сил самообороны Японии и вооруженных сил США Valiant Shield 26, еще одни маневры Orient Shield 26 состоятся в сентябре. В рамках мероприятий на авиабазе морских сил самообороны Японии Каноя будет временно размещен американский ракетный комплекс Typhon.

«Данное развертывание носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения», – пояснили в посольстве. США планируют вывести Typhon с авиабазы к середине октября 2026 г. после завершения учений. После этого комплекс предполагается хранить на американской военной базе в Японии. В дипмиссии подчеркнули, что это также не рассматривается как постоянное размещение.

В декабре 2025 г. МИД РФ заявлял послу Японии о российской обеспокоенности совместными военными учениями Японии и США рядом с российскими границами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что Москва рассматривает подобные действия как потенциальную угрозу безопасности страны.

31 октября российский МИД также выразил протест посольству Японии в Москве в связи с проведением учений Joint Exercise 2025, которые проходили в том числе в районе острова Хоккайдо недалеко от территории РФ. Кроме того, российская сторона выражала обеспокоенность тем, что с территории Японии не был вывезен комплекс Typhon.

