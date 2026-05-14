Захарова: Россия «не напрашивается» на возобновление диалога с Японией
МИД России не предлагал встреч представителям Японии для возобновления диалога и не получал предложений от Токио об их организации. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала заявления представителей японского правительства от 11–12 мая о том, что Москва якобы «зондирует возможности» налаживания контактов на высоком уровне.
По словам Захаровой, Россия остается открытой к контактам с Японией, если соответствующая инициатива поступит от Токио, но Москва «ни в коей мере не просит и не напрашивается» на такое общение.
Представитель МИД РФ напомнила, что с февраля 2022 г. Япония присоединилась к санкциям против России и продолжает эту политику. По ее словам, именно Токио должен сделать первый шаг к пересмотру отношений.
Захарова также сообщила, что в декабре 2024 г. послу Японии в Москве был передан перечень шагов, необходимых для возобновления диалога. Среди них – снятие персональных и экономических ограничений, восстановление для России режима наибольшего благоприятствования и отказ от поддержки Киева.
Кроме того, представитель МИДа заявила, что российская сторона не направляла приглашений для визита в Москву японской «бизнес-миссии», о которой ранее говорили в Токио.
«Если правительство Японии действительно хотело бы обеспечить интересы своих компаний, которые еще остаются в нашей стране, то начинать надо с другого – с создания нормальной, способствующей ведению бизнеса, политической атмосферы», – подчеркнула Захарова.
11 мая генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сообщил, что правительство Японии сейчас не имеет каких-либо конкретных планов по осуществлению контактов с Россией по линии МИД, включая проведение встречи между главами внешнеполитических ведомств.