Советник президента ОАЭ объяснил выход из ОПЕК «закатом углеводородной эры»

Ведомости

ОАЭ вели подготовку к выходу из ОПЕК в течение трех лет, причина заключается в приближении мира к «закату углеводородной эры». Об этом сообщил дипломатический советник президента страны Анвар Гаргаш на международной конференции по безопасности GLOBSEC Forum в Праге, передает Reuters.

«Мы видим, что приближаемся к своего рода закату углеводородной эры. И в результате, если у вас есть возможность производить и генерировать доход, а затем инвестировать его в другие проекты, вам следует это делать», – сказал он.

По словам Гаргаша, выход ОАЭ из ОПЕК в первую очередь был обусловлен тем, что квоты на добычу нефти, которые предусматривала организация, не позволяли добывать стране больше ресурса.

28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM объявило, что страна покинет ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 г. Власти отмечали, что это решение основано на национальных интересах и анализе нынешних и перспективных производственных мощностей.

29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва с уважением относится к заявлению ОАЭ о выходе из организаций. Представитель Кремля выразил надежду на продолжение работы расширенного формата сотрудничества организации после выхода из объединения Абу-Даби.

