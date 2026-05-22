Рубио: США продолжают поставлять оружие Украине

В мае 2026 г. госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Вашингтон может отказаться от посреднической роли в переговорах по Украине, поскольку усилия по завершению конфликта не дали результата. В апреле 2026 г. президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине в рамках программы PURL, чтобы заставить европейских союзников присоединиться к операции по принуждению Ирана к возобновлению работы Ормузского пролива. В марте 2026 г. Рубио заявлял, что США могут перенаправить вооружение на Ближний Восток вместо поставок Украине при необходимости, исходя из собственных военных задач и национальных интересов.