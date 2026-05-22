Рубио: США продолжают поставлять оружие Украине
США остаются вовлечены в программу поставок оружия Украине, финансируемую союзниками по НАТО. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио журналистам в ходе встречи глав МИД стран альянса в Хельсинборге.
По его словам, механизм поддержки под названием PURL, запущенный США и НАТО в августе 2025 г., никак не изменился. «Украина получает больше помощи, чем когда-либо, через эту программу, и США продолжают в ней участвовать», – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что Штаты перестали передавать Киеву военную помощь напрямую, а теперь лишь продают оружие НАТО, которое страны альянса затем отправляют Украине. Россия считает, что подобные поставки мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. С начала года делегации России и Украины при посредничестве США провели три раунда переговоров, последний из которых состоялся в Женеве 17–18 февраля.
В мае 2026 г. госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Вашингтон может отказаться от посреднической роли в переговорах по Украине, поскольку усилия по завершению конфликта не дали результата. В апреле 2026 г. президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине в рамках программы PURL, чтобы заставить европейских союзников присоединиться к операции по принуждению Ирана к возобновлению работы Ормузского пролива. В марте 2026 г. Рубио заявлял, что США могут перенаправить вооружение на Ближний Восток вместо поставок Украине при необходимости, исходя из собственных военных задач и национальных интересов.