Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,547+1,07%ARSA7,77+0,39%CHKZ16 900+0,6%IMOEX2 631,75-1,22%RTSI1 164,26-1,8%RGBI119,34+0,03%RGBITR783,59+0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио: США продолжают поставлять оружие Украине

Ведомости

США остаются вовлечены в программу поставок оружия Украине, финансируемую союзниками по НАТО. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио журналистам в ходе встречи глав МИД стран альянса в Хельсинборге.

По его словам, механизм поддержки под названием PURL, запущенный США и НАТО в августе 2025 г., никак не изменился. «Украина получает больше помощи, чем когда-либо, через эту программу, и США продолжают в ней участвовать», – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).

Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что Штаты перестали передавать Киеву военную помощь напрямую, а теперь лишь продают оружие НАТО, которое страны альянса затем отправляют Украине. Россия считает, что подобные поставки мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. С начала года делегации России и Украины при посредничестве США провели три раунда переговоров, последний из которых состоялся в Женеве 17–18 февраля.

В мае 2026 г. госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Вашингтон может отказаться от посреднической роли в переговорах по Украине, поскольку усилия по завершению конфликта не дали результата. В апреле 2026 г. президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине в рамках программы PURL, чтобы заставить европейских союзников присоединиться к операции по принуждению Ирана к возобновлению работы Ормузского пролива. В марте 2026 г. Рубио заявлял, что США могут перенаправить вооружение на Ближний Восток вместо поставок Украине при необходимости, исходя из собственных военных задач и национальных интересов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь