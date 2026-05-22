Путин обсудил с членами Совбеза удар по колледжу в Старобельске

Президент назвал произошедшее террористической атакой киевской хунты
Ведомости

Президент России Владимир Путин начал оперативное совещание с членами Совбеза РФ, обсудив удар ВСУ по Старобельску. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Политик назвал произошедшее террористической атакой киевской хунты.

Российский лидер предложил членам Совбеза озвучить свои оценки. «Мне кажется, все, что можно и нужно сказать, сказано, но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом», – призвал он.

Предыдущее совещание Путина с членами Совбеза состоялось 18 мая. В ходе него обсуждалось развитие отрасли редких и редкоземельных металлов для обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности страны.

Украинские БПЛА в ночь на 22 мая атаковали административные здания и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. По последним данным, погибли шесть человек, 39 получили ранения. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается.

ООН осудила атаки на гражданское население в Старобельске и призвала воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации.

